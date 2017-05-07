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В Приморском крае за сутки потушили шесть лесных пожаров

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Шесть лесных пожаров ликвидированы за прошедшие сутки в Приморском крае, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации Приморского края.

"За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в пяти муниципалитетах на площади в 106 га, их тушили почти 60 человек и 14 единиц техники. Сейчас в Приморье действует один лесной пожар в Лазовском районе на площади около 15 гектаров: он локализован, в его тушении принимают участие 14 человек и 4 единицы техники ", - говорится в сообщении.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 352 лесных пожара. Кроме этого, пожарные подразделения 39 раз выезжали на тушения палов травы. За нарушение противопожарного режима в Приморье уже оштрафованы 273 человека, сумма штрафов составляет более 500 тыс. рублей. По данным пресс-службы, за сутки новых лесных пожаров на территории Приморья не возникло.

На период выходных дней краевые спасательные подразделения работают в режиме повышенной готовности, увеличено число контрольно-патрульных групп, состоящих из сотрудников пожарной, лесной охраны, правоохранительных органов. Все эти меры позволили не допустить возникновения новых природных пожаров и практически потушить действующие.

В лесах южной части Приморского края сохраняется 4-ый высокий класс пожарной опасности.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более 2 тыс. специалистов, 1 тыс. единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

Теги: Россия, Приморье
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