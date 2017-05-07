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Режим ЧС введен в Уссурийске возле одного из домов из-за разлива ртути

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Режим техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера объявлен в Уссурийске из-за разлива ртути в одном из частных домов, сообщается на сайте администрации Приморского края в воскресенье.

"Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, на придомовой территории одноквартирного жилого дома по улице Дзержинского в Уссурийске в субботу произошёл разлив металлической ртути", - говорится в сообщении.

В результате разлива опасного вещества наблюдается превышение предельно допустимых концентраций ртути в жилых помещениях. "Проводится так называемая демеркуризация придомовой территории и помещений дома. В мероприятиях задействованы специалисты Роспотребнадзора и предприятия "Примтехнополис", - сообщается на сайте со ссылкой на спасателей.

Устанавливаются и причины появления тяжёлого металла возле дома. Четверо жильцов дома, в том числе ребёнок, временно отселены.

Теги: Россия, Уссурийск
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