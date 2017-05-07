Пожар на нефтяной скважине в Коми ликвидировали спустя почти месяц

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ликвидировано возгорание нефтяной скважины, которое почти 27 суток тушили на месторождении имени А.Алабушина в Усинском районе Коми.

Как сообщает пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", возгорание ликвидировали утром в воскресенье. На устье скважины установлено специально разработанное противовыбросовое оборудование, устье загерметизировано. В ближайшее время будут приняты меры по глушению скважины.

Основные мероприятия по ликвидации возгорания выполнялись силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад "ЛУКОЙЛ-Коми". В мероприятиях также принимали участие сотрудники аналогичных формирований из Краснодарского, Западно-Сибирского и Пермского регионов.

Информация о возгорании нефтескважины на месторождении имени А.Алабушина, которая принадлежит ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз" (входит в ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"), поступила днем 10 апреля. Ликвидация возгорания скважины 2Р, допущенного подрядчиком - ООО "КомиКуэст Интернешнл", выполняется силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад "ЛУКОЙЛ-Коми".

Пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси при проведении капитального ремонта скважин.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания.

На место инцидента 18 апреля доставили специальное оборудование, которое позволило перейти к активной фазе ликвидации пожара. 5 мая возгорание удалось локализовать.