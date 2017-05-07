Под Калининградом при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в поселке Веселовка Черняховского городского округа (Калининградская область).

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона, "в поселке Веселовка в двухэтажном доме по улице Новосёлов произошел взрыв без последующего горения (предположительно газового оборудования)".

По данным МЧС, в результате взрыва, предположительно, пострадало четыре человека, частично разрушены две квартиры. Погибших нет.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР региона, в результате хлопка газа в лечебные учреждения госпитализированы 33-летняя женщина, а также дети 14-ти, пяти и четырех лет.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты, спасатели, сотрудники МЧС и аварийной газовой службы, сказали в пресс-службе.