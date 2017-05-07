Что произошло за день: воскресенье, 7 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Во Франции завершился второй тур президентских выборов. Уверенную победу одерживает Эмманюэль Макрон, получивший, согласно предварительным данным, более 65% голосов.

- "Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу.

- "Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока".

- Хоккеисты сборной России добились крупной победы над национальной командой Италии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча участников группы А завершилась со счетом 10:1 (2:0, 3:1, 5:0) в пользу российской команды.

- Украинские пограничники не пропустили ехавших на "Евровидение" журналисток из России.

- В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы.