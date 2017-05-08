На Дальнем Востоке за сутки за сутки потушили половину лесных пожаров

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Десять лесных пожаров за минувшие дни зарегистрированы в Дальневосточном федеральном округе, пять из них удалось ликвидировать, сообщится в понедельник на сайте Федерального агентства лесного хозяйства.

"С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе действовало 10 очагов на площади 128 га", - говорится в сообщении.

Из них: четыре на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия) на площади 99 га; шесть в Приморском крае на площади 29 га (пять на землях лесного фонда на площади 19 га, один на землях обороны и безопасности на площади 10 га).

На тушение всех пожаров работали 92 человека, 18 единиц техники.

"К утру 8 мая ликвидировано пять возгораний. Остаются действующими еще пять пожаров: три в Республике Саха (Якутия), два в Приморском крае", - сказано в сообщении.

По данным Федерального агентства, с начала пожароопасного периода текущего года на территории Дальнего Востока возникло 675 лесных пожаров на площади 102,6 тыс. га. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров - 581, но на большей площади - 303,5 тыс. га.