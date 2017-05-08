В Ростовской области похитили трехлетнего мальчика

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Полицейские разыскивают похищенного в Ростовской области ребенка, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Ростовской области в понедельник.

"В дежурную часть ... поступило сообщение о том, что на улице около одного из магазинов города похищен трехлетний ребенок. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 7 мая мужчина и женщин на улице Ленина в городе Морозовске похитили ребенка 2013 года рождения. "Подозреваемые скрылись с ребенком на темно-зеленом автомобиле марки "ВАЗ-2107", 34 регион", - уточняет пресс-служба.

На поиск ребенка нацелены все силы и средства полиции.

Пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по подозрению в похищении несовершеннолетнего группой лиц (п.п. "а,д" ч.2 ст.126 УК РФ).

"В целях оперативного раскрытия и расследования преступления по уголовному делу создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей, криминалистов аппарата следственного управления и оперативных сотрудников полиции", - отметили в следственном управлении.