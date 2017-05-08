Путин поздравил своего бывшего начальника по службе в КГБ с 90-летним юбилеем

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в преддверие Дня Победы побывал в гостях у бывшего представителя КГБ СССР (Комитет госбезопасности Советского Союза) при министерстве госбезопасности Германской Демократической Республики (ГДР) Лазаря Матвеева - резидента, под началом которого во второй половине 1980-х годов он работал в Дрездене.

Глава государства поздравил своего бывшего руководителя с 90-летним юбилеем.

Путин приехал домой к Лазарю Матвееву в район Москвы Жулебино вместе с коллегами по работе в ГДР - Николаем Токаревым, который в настоящее время возглавляет компанию "Транснефть", и Сергеем Чемезовым (ныне - руководитель "Ростеха").

В сообщении Кремля говорится, что президент РФ поздравил экс-резидента с юбилеем, а также с наступающим днем Победы. В качестве подарка Путин вручил Матвееву президентские часы, а также экземпляр газеты "Правда", выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 году.