Главные новости
МоскваСамолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над МосквойВ миреДва взрыва произошли в ДНР в преддверии торжеств по случаю дня ПобедыВ миреПутин поздравил Макрона с избранием на пост президента Франции
В России

Рабочий на заводе в Екатеринбурге получил смертельную травму

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Рабочий предприятия, расположенного в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге, получил смертельные травмы в цехе, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Свердловской области в понедельник.

На мужчину упала тяжелая балка, он скончался на месте. Инцидент не имеет криминального характера. На предприятии работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сотрудники полиции и СКР опрашивают руководство цеха, чтобы понять, кто отвечает за меры безопасности, проводился ли с людьми инструктаж, отметили в пресс-службе.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых уточнил "Интерфаксу", что инцидент произошел на предприятии, производящим буровое оборудование.

Теги: Екатеринбург, Свердловская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборахПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Плату за пользование курортной инфраструктурой планируется взимать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краяхПодробнее
Кадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в ЧечнеКадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в Чечне
Однако, по мнению главы республики, в чеченском обществе нет такого явления, как гомосексуальностьПодробнее
Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденныхМоскалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных
Сейчас это только право суда, а не обязанность, поэтому на свободу выходит только половина людей с практически смертельными диагнозами, напомнила омбудсменПодробнее
В Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФ
Ранее конгресс США одобрил документ, предусматривающий подобные меры в рамках контроля над выполнением санкций против КНДРПодробнее
Источник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в ТурциюИсточник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в Турцию
Возможно, сделанное в конце апреля предупреждение будет отозвано уже в пятницуПодробнее
Российские стратегические ракетоносцы пролетели в районе АляскиРоссийские стратегические ракетоносцы пролетели в районе Аляски
Ранее американская сторона сообщала о полетах российского самолета-разведчикаПодробнее
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ наградыМинобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Осталось вручить более 50 тысяч наград по итогам Великой Отечественной войныПодробнее
Террористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникойТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой
Боевики пользуются оружием с прицелами ночного видения, сделанными в РоссииПодробнее
Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204
Надзорное ведомство усмотрело в действиях "Почты России" признаки злоупотребления полномочиямиПодробнее
Три человека погибли при крушении вертолета в БашкирииТри человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
По данным транспортной прокуратуры, вертолет разбился в труднодоступной местностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве15 фото
07 мая
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСамолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над МосквойВ миреДва взрыва произошли в ДНР в преддверии торжеств по случаю дня ПобедыВ миреПутин поздравил Макрона с избранием на пост президента ФранцииВ миреРоссия внесла в Совбез ООН проект резолюции о зонах деэскалации в Сирии
Самолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над Москвой
Макрон займет жесткую позицию в вопросе Brexit
Глава ДНР сообщил о шести сработавших бомбах у "Саур-Могилы"
Новак оценил эффект потенциального продления договора по сокращению добычи нефти
Рабочий на заводе в Екатеринбурге получил смертельную травму
Петербуржцы пришли возложить цветы к Пискаревскому мемориалу
"Ельцин Центр" извинился перед европейскими коллегами за комментарий Михалкова
Путин поздравил своего бывшего начальника по службе в КГБ с 90-летним юбилеем
Путин поздравил Макрона с избранием на пост президента Франции
В Одессе демонтировали памятный камень маршалу Жукову
Во Франции задержали более 140 протестующих против результатов выборов
В Ростовской области похитили трехлетнего мальчика
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи