Рабочий на заводе в Екатеринбурге получил смертельную травму

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Рабочий предприятия, расположенного в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге, получил смертельные травмы в цехе, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Свердловской области в понедельник.

На мужчину упала тяжелая балка, он скончался на месте. Инцидент не имеет криминального характера. На предприятии работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сотрудники полиции и СКР опрашивают руководство цеха, чтобы понять, кто отвечает за меры безопасности, проводился ли с людьми инструктаж, отметили в пресс-службе.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых уточнил "Интерфаксу", что инцидент произошел на предприятии, производящим буровое оборудование.