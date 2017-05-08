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Что произошло за день: понедельник, 8 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве выпал снег. По предварительным данным, за неполные сутки в районе ВДНХ выпало 53% месячной нормы осадков, которая составляет 51 мм. 9 мая самолеты ВКС РФ разгонят облака над столицей.

- Никита Михалков заявил, что его высказывание относительно получения "Ельцин Центром" премии в конкурсе "Лучший европейский музей 2017" является мнением гражданина России. В самом музее извинились за комментарий режиссера, в котором он сравнил премию с наградой Третьего рейха.

- Сергей Лавров 9-11 мая посетит с рабочим визитом США. Он проведет встречу с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

- Эстонский суд приговорил к пятилетнему сроку заключения 30-летнего гражданина РФ Артема Зинченко за сотрудничество с военной разведкой России.

- Министерство внутренних дел Франции обнародовало окончательный результат президентских выборов: Эммануэль Макрон набрал 66,10% голосов, Марин Ле Пен - 33,90% голосов. Владимир Путин поздравил Макрона с избранием.

- Два взрыва произошли на трассе в Шахтерском районе Донецкой области, куда должен был направиться глава ДНР Александр Захарченко. Пострадавших нет. Шесть взрывных устройств были установлены на трассе близ мемориального комплекса "Саур-Могила".

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