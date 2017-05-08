Заказник площадью более 200 га создадут под Зарайском

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Экспертная комиссия министерства экологии и природопользования Московской области дала положительное заключение для создания памятника природы областного значения "Широколиственный лес в излучине р. Осетр", сообщили в пресс-службе ведомства.

"На территории в 215 гектаров на левом берегу реки вблизи деревень Иванчиково и Струпна обитают редкие и охраняемые виды животных и растений. Среди них - средний пестрый дятел, занесенный в Красную книгу Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана.

В нем отмечается, что на территории заказника также обитают слизень черно-синий, оса лесная, махаон, перламутровка дафна, шашечница диамина, пилохвост восточный, прыткая ящерица, обыкновенная гадюка, луговой лунь, черный коршун и седой дятел, занесенные в Красную книгу Московской области. Кроме того, на берегах Осетра под Зарайском растут семь краснокнижных видов растений.

"Широколиственный лес в излучине р. Осетр" - одна из 10 подмосковных особо охраняемых природных территорий, создание которых намечено на 2017 год.