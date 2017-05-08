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В Ростовской области нашли похищенного трехлетнего мальчика

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Похищенный в Ростовской области трехлетний ребенок найден живым и здоровым, похитители задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"В ходе грамотно спланированных и проведенных совместных следственно-оперативных и розыскных мероприятий сегодня на территории Волгоградской области найден похищенный сутками ранее в Ростовской области трехлетний мальчик", - сказала Петренко. По ее словам, ребенок жив, осмотрен врачами, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

"Похитители ребенка задержаны. Теперь следствию предстоит выяснить мотивы и все обстоятельства совершенного ими особо тяжкого преступления", - добавила представитель СКР.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследование похищения мальчика лучшим следователям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

По данным следствия, 7 мая неустановленные лица, по предварительным данным мужчина и женщина, находясь на улице Ленина в городе Морозовске, похитили трехлетнего мальчика. Вместе с ребенком подозреваемые скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

Следственными органами СКР по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего, совершенного группой лиц.

Теги: Ростовская область, СК
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