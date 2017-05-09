Жертвами ДТП в Минводах стали три человека

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Внедорожник и отечественная легковушка столкнулись в городе Минеральные Воды в Ставропольском крае, есть жертвы и пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.

"В 20:20 мск на улице Советская в Минводах водитель внедорожника "Ссанг Йонг" выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2107", - сказал представитель отдела Евгений Синицын.

Он уточнил, что в результате ДТП на месте аварии погибли водитель и пассажир отечественной легковушки (обе женщины), ещё три пассажира ВАЗа, один из которых ребёнок, с травмами доставлены в городскую больницу.

По данным УГИБДД, водитель внедорожника была травмирована и тоже скончалась.