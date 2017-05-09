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Во Владивостоке прошел Парад Победы

Есть обновление от 04:14

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся во Владивостоке, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с места события.

По центральной улице города торжественным маршем прошли колонны военнослужащих, военная техника. На параде были представлены зенитные ракетные комплексы "Оса" и С-300, береговые ракетные установки "Бал" и "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", различные боевые орудия и машины.

В параде участвовали около 1,5 тыс. человек, включая батальонные и ротные "коробки" штаба ТОФ, соединения надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск. В параде также участвовали исторические роты, парадные роты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД.

За парадом наблюдали ветераны, горожане, гости Владивостока.

Торжества в честь Дня Победы проходят во всех районах Приморья. Самое масштабное из них традиционно проходит во Владивостоке. По улицам города пройдет "Бессмертный полк", горожан ждет праздничный концерт, гостей праздника будут угощать солдатской кашей, а вечером состоится праздничный салют.

Парад по случаю Дня Победы также прошел утром во вторник в Южно-Сахалинске, в нем приняли участие 1 тыс. военнослужащих и около 30 единиц военной техники, передает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

В частности, в параде участвовали системы залпового огня "Ураган", "Град", ракетный комплекс "Оса", боевые разведывательно-дозорные машины, тяжелые гаубицы "Гиацинт", противотанковые пушки "Рапира".

В 09:00 в Южно-Сахалинске стартовала акция "Бессмертный полк", в которой, как отмечают организаторы, приняло участие рекордное количество сахалинцев - около 7 тыс. человек, что более чем в 2 раза больше, чем в прошлом году.

По оценкам организаторов, посмотреть на парад собралось более 10 тыс. жителей и гостей областного центра.

Завершится празднование Дня Победы в Южно-Сахалинске большим вечерним праздничным концертом на площади Победы, который завершится фейерверком и артиллерийским салютом.

Теги: Владивосток
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