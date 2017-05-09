Губернатор Сахалина и генконсул Японии приняли участие в велопробеге ко Дню Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Массовый велопробег в честь Дня Победы провели в понедельник на Сахалине, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

Акция стартовала в городе Корсакове и завершилась в Южно-Сахалинске, ее участники преодолели 40 км.

"День Победы - великий праздник. Он дорог сердцу каждого россиянина. Велопробег мы посвящаем памяти наших дедов и отцов, павших за свободу и независимость нашей страны", - сказал губернатор региона Олег Кожемяко, который второй год подряд участвует в патриотическом велопробеге.

Пресс-служба отмечает, что нынешний пробег получил неофициальный статус международного: впервые в нем приняли участие несколько иностранных граждан, в том числе генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано.

"Это очень хорошая акция. Я рад, что принял в ней участие. Благодаря велопробегу я приобрел сегодня очень много новых друзей, увлеченных, как и я, велоспортом", - приводит пресс-служба слова японского дипломата.