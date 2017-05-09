На Тихоокеанском флоте отпраздновали годовщину Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Торжества в честь 72-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне прошли в соединениях и частях Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Первыми по традиции этот праздник отметили воины-тихоокеанцы группировки войск и сил на Северо-востоке России. Там состоялось торжественное прохождение войск гарнизона Петропавловска-Камчатского и проход техники", - сообщила пресс-служба ТОФ.

В парке Победы на аллее Славы представители командования войск и сил на Северо-востоке России, местных властей возложили цветы и венки к Стене памяти.

Во Владивостоке праздничные мероприятия в День Победы начались с торжественного подъема государственного и Андреевского флагов перед штабом Тихоокеанского флота. В городе состоялся военный парад в честь Дня Победы, который открыл приветственным словом командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. Вечером торжества завершатся праздничным салютом.

Накануне Дня Победы в местах дислокации частей и соединений флота военные моряки возложили цветы и венки к памятникам, к памятным местам в море, мемориалам и воинским захоронениям, закрепленным за частями.

В понедельник на Корабельной набережной главной базы ТОФ - Владивостока - с участием командования Тихоокеанского флота, ветеранов, горожан прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота".