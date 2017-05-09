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Глава Минобороны Сергей Шойгу поздравил россиян с днем Победы

Есть обновление от 07:28

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы.

"Эта дата навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа, который, пройдя через суровые испытания самой жестокой и кровопролитной войны, отстоял свободу и независимость родной земли, освободил Европу от нацизма", - говорится в поздравлении Шойгу, размещенном на сайте Минобороны РФ.

"Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла. Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу", - подчеркнул министр.

"Славные боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают сегодняшние защитники Отечества. Они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом", - добавил Шойгу.

Теги: Сергей Шойгу, Минобороны
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