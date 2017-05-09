Парад Победы прошел в Новосибирске

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Восстановленный танк Т-34 принял участие в параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передал во вторник корреспондент агентства "Интерфакс".

В параде также приняла участие авиация - звенья транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8, ударные Ми-24, пары сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Всего в параде Победы в Новосибирске приняло участие более 1,6 тыс. человек, по площади Ленина в центре Новосибирска прошли солдаты, курсанты и офицеры общевойскового объединения Центрального военного округа, Новосибирского высшего военного командного училища, Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России, Сибирского кадетского корпуса и МЧС России.

Впервые в параде приняли участие расчет "юнармейцев" и сводная женская рота Новосибирского гарнизона.

В состав механизированной колонны парадного расчета прошли бронеавтомобили "Тигр-М СпН", бронетранспортеры БТР-82, пушки МТ-12 "Рапира", 152-мм гаубицы "Мста-Б", боевые машины противотанкового комплекса "Конкурс", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", зенитно-ракетные комплексы "Оса" и С-400 "Триумф", зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь-1С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и стратегические ракетные комплексы "Ярс".

Вслед за парадом по площади прошла колонна ретротехники времен Второй Мировой войны, над площадью Ленина пролетел восстановленный самолет времен Великой Отечественной войны МиГ-3, за штурвалом был директор СибНИА, летчик-испытатель Владимир Барсук.

Далее по площади прошли колонны "Бессмертного полка" и национально-культурных автономий, представители которых плечом к плечу сражались в годы войн.