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Более 120 тыс. волгоградцев встали в ряды "Бессмертного полка"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Участниками всероссийской акции "Бессмертный полк" в Волгоградской области стали 125 тыс. человек, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе администрации региона.

"Шествия прошли во всех городах и муниципальных районах региона. В Волгограде к акции присоединились более 50 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

В Волгограде участники акции с портретами родственников-фронтовиков прошли от легендарного Дома Павлова до подножия монумента "Родина-Мать зовет!" на Мамаевом кургане. Возглавили колонну "Бессмертного полка" юнармейцы и волонтеры.

Отличительной особенностью акции в этом году стала живая музыка внутри колонны. Участники шествия под гитары, аккордеоны и баяны исполняли песни военных лет. Было роздано более 4 тыс. листовок с текстами песен.

Акция "Бессмертный полк"

20 фотографий
&quot;Бессмертный полк&quot; в РигеВ ИерусалимеВ ВильнюсеУчастники акции памяти в Симферополе в Крыму&quot;Бессмертный полк&quot; в Волгограде. По данным администрации региона, участвовали более 50 тысяч человек. Люди прошли от легендарного Дома Павлова до подножия монумента &quot;Родина-Мать зовет!&quot; на Мамаевом кургане. Возглавили колонну юнармейцы и волонтеры.Марш памяти в Омске
&quot;Бессмертный полк&quot; в Риге
Теги: Волгоград, Бессмертный полк
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