Более 120 тыс. волгоградцев встали в ряды "Бессмертного полка"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Участниками всероссийской акции "Бессмертный полк" в Волгоградской области стали 125 тыс. человек, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе администрации региона.

"Шествия прошли во всех городах и муниципальных районах региона. В Волгограде к акции присоединились более 50 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

В Волгограде участники акции с портретами родственников-фронтовиков прошли от легендарного Дома Павлова до подножия монумента "Родина-Мать зовет!" на Мамаевом кургане. Возглавили колонну "Бессмертного полка" юнармейцы и волонтеры.

Отличительной особенностью акции в этом году стала живая музыка внутри колонны. Участники шествия под гитары, аккордеоны и баяны исполняли песни военных лет. Было роздано более 4 тыс. листовок с текстами песен.