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Несколько человек пострадали в Хакасии при обрушении стены жилого дома

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - При обрушении несущей стены и части кровли жилого дома в населенном пункте Аскиз есть пострадавшие, сообщило во вторник МЧС Хакасии.

"В 23:40 09.05.2017 г. (19:40 по московскому времени - ИФ) поступило сообщение об обрушении межкомнатной несущей стены и частичном обрушении кровли на втором этаже двухэтажного жилого дома в н.п. Аскиз, Аскизского района. На момент обрушения в квартире находились 7 человек, есть пострадавшие", - говорится в сообщении спасателей.

Планируется проведение обследования здания на пригодность к дальнейшей эксплуатации, сообщает МЧС республики

По данным сайта, привлечены силы администрации, скорой медицинской помощи, МВД Аскизского района, оперативной группы ЦУКС МЧС России по Республике Хакасия, пожарно-спасательной части н.п. Аскиз, Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда.

Всего 35 человек, 10 единиц техники. От МЧС России привлечены 15 человек, 4 единицы техники, говорится в сообщении.

Теги: МЧС, Хакасия, Аскиз
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