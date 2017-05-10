На Камчатке обнаружили налоговые хищения на 20 миллионов рублей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело о неуплате более 21 млн руб. налогов против генерального директора ООО "Брамс Ойл", сообщает в среду Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Гендиректору предприятия, основным видом деятельности которого является оптовая торговля топливом, инкриминируется п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с января 2012 года по декабрь 2014 года подозреваемый уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость в сумме свыше 21 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.