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Замминистра промышленности и торговли РФ назвал способ снизить цены на жилищное строительство

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Деревянные конструкции, используемые в жилищном строительстве, позволят добиться 20%-ного снижения стоимости проектов, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Сегодня у нас пока еще не сложилось понимание в полной мере культуры деревянного домостроения, если брать многоэтажное жилищное строительство. Часть наших граждан предпочитает традиционные строительные материалы, и мы видим своей задачей изменить это отношение. Во всем мире дерево широко используется в строительстве. У него большое количество преимуществ: экологичность, более низкая стоимость, скорость строительства, энергосбережение. Кроме того, современная обработка этого материала придает ему уникальные свойства, в том числе и по пожаробезопасности. При этом, по нашим оценкам, использование деревянных материалов позволило бы снизить стоимость проектов на 20%. Мы провели серию встреч в правительстве Москвы, в ходе которых обсуждались вопросы строительства в Москве в качестве пилотного проекта домов, построенных с использованием конструкционных материалов из древесины. Договорились, что правительство Москвы предложит территорию для эскизного проектирования с дальнейшей проработкой под реализацию пилотного проекта строительства жилого квартала с применением конструкций из дерева для создания доступной, экологически чистой городской среды. При строительстве могут применяться и сочетаться различные строительные материалы, но в их основе - деревянные конструкции и корпус", - отметил Евтухов.

На вопрос издания, имеются ли ограничения в этажности при возведении домов из деревянных конструкций, замминистра промышленности и торговли РФ ответил, что в ряде государств это "не только индивидуальное строительство до трех этажей, но и полноценные высотки - 30-этажные башни. Такая практика есть, например, в Японии - стране с высокой сейсмической активностью".

В России деревянное строительство используется не очень активно и в основном в домах до трех этажей. Хотя сейчас, по словам Евтухова, наблюдается "увеличение объемов, например, при возведении социальных объектов, таких как школы, детские сады, фельдшерские и акушерские пункты, небольшие спортивные объекты, при расселении ветхого и аварийного жилья".

"Я отвечаю за развитие нескольких важнейших отраслей, и одна из них - это лесопромышленный комплекс. Главная задача - развивать направления, дающие высокий уровень переработки и создающие максимальную добавленную стоимость. К ним относятся изготовление мебели, производство целлюлозы, деревянное домостроение, производство санитарно-гигиенических изделий и ряд других. Есть поручение президента, план, утвержденный правительством. Обладая ресурсом, мы просто обязаны его эффективно использовать. Сегодня страны, даже не обладающие большим запасом лесного сырья, активно идут по этому пути", - подчеркнул замминистра промышленности и торговли РФ.

Теги: ЖКХ, Москва
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