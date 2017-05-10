Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 430 га

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае зарегистрировано 10 лесных пожаров на общей площади 432 га, сообщает в среду пресс-служба регионального Минприроды.

По данным на 8:00 местного времени (2:00 мск) среды, четыре очага общей площадь. 148 га действует в Могойтуйском, Могочинском, Улетовском районах близ населенных пунктов Догой, Амазар, Чичатка, Танга, говорится в сообщении.

Еще шесть лесных пожаров общей площадью 248 га локализованы в Карымском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Читинском районах близ населенных пунктов Олентуй, Орсук, Малета, Вершино-Дарасунский, Сохондо, Маккавеево.

Угрозы населенным пунктам нет, причиной пожаров является человеческий фактор.

На тушении задействовано 227 человек и 35 единиц техники.

На территории края за выходные праздничные дни было потушено 15 очагов общей площадью 215,5 га в Газимуро-Заводском, Петровск-Забайкальском, Читинском, Улетовском, Красночикойском, Сретенском и Хилокском районах.

В Забайкалье из-за сложной противопожарной обстановки действует режим чрезвычайной ситуации.