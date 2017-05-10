В Иркутской области за майские праздники зарегистрировано 73 лесных пожара

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области 10 мая продолжают тушить шесть лесных пожара, три из которых локализованы на общей площади 670 га и три площадью 139 га продолжают распространяться, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

Накануне, 9 мая, на землях лесного фонда в восьми районах региона было ликвидировано 14 очагов горения, семь из них - в первый день обнаружения и столько же перешедших с предыдущих суток. Общая ликвидированных пожаров составила 211,5 га покрытых лесом, и 337,5 нелесных гектара, говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что локализовано по одному пожару в лесах Усть-Удинского, Качугского и Братского районов. Действуют два очага в Осинском и Усть-Удинском районах, обнаруженных 9 мая, и пожар в 16 км от деревни Грузновка Жигаловского района, зарегистрированный 7 мая и распространившийся на 120 га.

"Пожар идет в труднодоступной местности, борьбу с огнем осложняют сухая и ветреная погода", - отмечается в сообщении.

Всего за праздничные дни с 6 по 9 мая в Иркутской области было обнаружено 73 лесных пожара, ликвидировано 67 очагов. Выгорело более 3 тыс. га тайги. Наибольшее число возгораний удалось потушить 8 мая - 28 на 1 тыс. 250 га. 7 мая - обнаружено 30 очагов, потушено 19 на 1 тыс. 187,2 га. 6 мая - обнаружено шесть очагов, все потушены на 72,5 га.

По сведениям Федерельного государственного бюджетного учреждения "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 10 мая чрезвычайный - V - класс пожарной опасности установился в Киренском и Усть-Кутском районах. IV класс - в Нижнеудинском районе. III класс - в Жигаловском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Аларском, Боханском, Усть-Удинском, Черемховском, Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском и Осинском районах. При таких классах пожарной опасности гражданам запрещено посещать леса и пользоваться открытым огнем на приусадебных участках и на природе.