Путин поздравил Мун Чжэ Ина с победой на выборах президента Южной Кореи

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Мун Чжэ Ину по случаю победы на выборах президента Республики Корея, подтвердил готовность к совместной работе, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что в России высоко ценят конструктивные отношения с Республикой Корея, и подтвердил готовность к совместной работе по дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях, а также координации усилий в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, "президент России выразил уверенность, что это отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле укрепления мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом".