Глава Татфондбанка экстренно госпитализирован из СИЗО

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Фигурант нескольких уголовных дел, глава Татфондбанка Роберт Мусин в связи с ухудшением здоровья экстренно госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

"9 мая следственно арестованный Роберт Мусин в связи с ухудшением здоровья был экстренно вывезен в учреждение Минздрава", - сообщает сайт управления ФСИН России по Татарстану в среду.

Ранее следственные органы возбудили в отношении Мусина дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а 3 марта Советский районный суд Казани по этому делу арестовал его и поместил под стражу сроком до 16 июля.

После этого следствие возбудило еще два уголовных дела - оба по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В следственном управлении СКР по Татарстану уточняли "Интерфаксу", что эти дела были объединены в одно производство: по состоянию на 24 апреля по ч.4 ст.159 УК Мусин являлся обвиняемым, а по ст.201 УК - подозреваемым.

Банк России 3 марта отозвал лицензию у Татфондбанка, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом.