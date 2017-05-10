Путин подписал указ о стратегии развития информационного общества

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ "О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы".

Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, "в целях обеспечения условий для формирования в Российской Федерации общества знаний" правительству поручено утвердить до 1 октября 2017 г. перечень показателей реализации Стратегии развития информационного общества в России на 2017 - 2030 годы и план ее реализации.

В шестимесячный срок правительству РФ поручается, в частности, обеспечить внесение изменений в документы стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти в соответствии со Стратегией.

"Признать утратившей силу Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденную президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г", - указано в тексте указа.