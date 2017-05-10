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Авиарейсы из РФ в Белоруссию переведены в международные секторы аэропортов

Однако гражданам этих двух стран не придется проходить погранконтроль

Авиарейсы из РФ в Белоруссию переведены в международные секторы аэропортов
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Авиарейсы, прибывающие в Россию из Белоруссии и убывающие в обратном направлении, с 15 мая этого года переводятся в международные секторы российских аэропортов, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Иностранные граждане (кроме граждан Белоруссии) и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ России.

При этом, отмечается в сообщении, пограничный контроль граждан РФ и Белоруссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и посадочного талона для подтверждения прибытия (убытия) указанными авиарейсами проводиться не будет, и соответствующие отметки о пересечении границы не проставляются.

Пассажиры из числа граждан РФ и Белоруссии обязаны сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Россию.

Ранее в Минске заявляли, что знают о намерении России перевести рейсы в международные секторы аэропортов, но подчеркивали, что белорусские власти не будут осуществлять пограничный контроль на внутренних авиарейсах между странами.

В феврале 2017 года директор ФСБ РФ распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией. Как сообщал тогда "Интерфаксу" источник, это решение могло быть принято в связи подписанным Александром Лукашенко указом о безвизовом режиме для граждан 80 государств.

Теги: Белоруссия, Россия, ФСБ
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