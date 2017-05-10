В СПЧ призвали сохранить "Искусство кино" после кончины Дондурея

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ сделает все, чтобы сохранить журнал "Искусство кино", главным редактором которого бессменно с 1993 года был член СПЧ Даниил Дондурей, заявил глава Совета Михаил Федотов.

"Совет скорбит. Вместе с его родными и близкими, вместе с его друзьями и коллегами, вместе со всеми его читателями, слушателями, зрителями", - говорится в заявлении Федотова, опубликованном на сайте СПЧ.

Федотов отметил, что несмотря на продолжительную болезнь, Дондурей до последнего строил планы на будущее не только творческие, но и "о предстоящем заседании СПЧ по теме противостояния мракобесию в культуре и образовании, о теме его выступления на очередной встрече в Кремле".

Федотов подчеркнул, что Дондурей был "одним из крупнейших интеллектуалов нашего времени, одним из умнейших людей России".

"Но его главным детищем всегда оставался журнал "Искусство кино", чудом и его трудами уцелевший островок для умных статей по культурологии, социологии и не только. И мы теперь должны сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить журнал, помочь изданию неопубликованных работ нашего друга и коллеги, чтобы потомки смогли приобщиться к интеллектуальной вселенной мудрейшего Даниила Дондурея", - заявил глава СПЧ.

Кинокритик Даниил Дондурей скончался на 69-м году жизни в Израиле, сообщил ранее в среду режиссер Виталий Манский.

Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске.

С 1993 года был главным редактором журнала "Искусство кино", составителем ряда научных сборников по социологии культуры, теории и истории изобразительного искусства, театра и кино.

Член Союза художников СССР(1979), Союза театральных деятелей РСФСР (1982), Союза кинематографистов СССР (1988). Секретарь Союза кинематографистов СССР (с 1990).

В СПЧ возглавлял постоянную комиссию по культурным правам, образованию и науке

В 2016 году стал лауреатом Национальной кинематографической премии Ника. Ему была вручена почётная награда "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".