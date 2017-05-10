Дело обвиняемого во взятке бывшего мэра Керчи передано в суд

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава администрации Керчи (Крым) Сергей Писарев предстанет перед судом по обвинению в получении $50 тысяч в качестве взятки. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону в среду.

"Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Керчи. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в пресс-релизе.

Оперативники ФСБ задержали Писарева летом прошлого года. 21 июня 2016 года он получил $50 тысяч (3,2 млн рублей) за содействие в заключении администрацией Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков.

Писарева назначили главой Керченской городской администрации в ноябре 2014 года. В Керчи проживает порядка 150 тыс. человек.