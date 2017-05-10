Cвердловской пенсионерке присудили более 400 тыс. руб. за незаконный перевод со счета

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал более 400 тысяч рублей с ВУЗ-банка в пользу пенсионерки, со счета которой коммерческая организация незаконно перевела деньги, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Судом было установлено, что ОАО ВУЗ-банк с банковского счета пенсионерки без ее распоряжения перечислил денежные средства на счет ООО "Факторинговая компания "Лайф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина обратилась в банк за продлением вклада. Однако вместо этого сотрудники банка заключили с ней договор займа от имени ООО "Факторинговая компания "Лайф".

"По данному договору займа гражданин выступал займодавцем, передающим свои сбережения заемщику - ООО ФК "Лайф", - сказано в пресс-релизе.

В результате проверки Роспотребнадзор привлек банк к административной ответственности, а также подал исковое заявление о взыскании с банка в пользу потерпевшей убытков и компенсации морального вреда.

"Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично, в пользу потребителя взысканы убытки в размере более 400 тыс. рублей, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя", - говорится в сообщении.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе банка, данный эпизод относится к предыдущему этапу деятельности ВУЗ-банка, когда он входил в финансовую группу "Лайф", то есть до августа 2015 года.

"Уже более полутора лет у ВУЗ-банка новый акционер, подобные услуги больше не предоставляются. В данной ситуации у клиента был заключен договор процентного займа с ФК "Лайф", по которому ВУЗ-банк выступал в качестве посредника. Начиная с сентября 2015 года и в течение всего 2016 года ВУЗ-банк помогал клиентам c договорами процентного займа с ФК "Лайф" получить средства у данной компании в том порядке, который предусмотрен российским законодательством", - уточнили в пресс-службе ВУЗ-банка.