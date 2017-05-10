Новосибирские ученые в лаборатории воспроизвели процессы в недрах на глубине до 70 км

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Ученые Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ) и Института геологии и минералогии имени Соболева (ИГМ) в ходе эксперимента воспроизвели условия, похожие на те, что происходят в недрах Земли на глубине в десятки километров, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

В ходе эксперимента ученые поместили в мощный электронный пучок обломок глубинной породы (ксенолит), вынесенный на поверхность при извержении Авачинской сопки - действующего вулкана на Камчатке.

Температура составила 2,5 тыс. градусов - примерно в два раза больше, чем в лаве самого горячего вулкана на Гавайях, и в результате процессы, которые занимают в природе часы или даже сутки, "сжались" до нескольких минут. Для эксперимента использовалась уникальная электронная пушка, разработанная в ИЯФ, которая первоначально предназначалась для электронно-лучевой сварки. В ходе эксперимента кусок породы облучался электронным пучком диаметром 3-4 см.

Главный научный сотрудник Института геологии и минералогии Соболева Виктор Шарапов рассказал журналистам, что процессы, которые моделируются в эксперименте, происходят в верхней мантии Земли на глубине от 40 до 70 км - в области максимальной сейсмичности.

"Именно на этих глубинах находятся области "питания" вулканов, из которых происходят извержения. Потоки газа - это и есть корни формирования тех расплавов, воздействующих на более высокие горизонты литосферы, где появляются магматические очаги, из которых исходят флюиды, формирующие месторождения", - сказал он.

Соответственно, в перспективе возможно построение математической модели формирования всех классов месторождений, сказал ученый.

Шарапов также отметил, что эксперименты показали сходство ксенолитов с веществом каменных метеоритов. В частности, сказал он, после остывания образца в породе образуются не стеклообразные участки, а кристаллические ветвистые структуры, аналогичные тем, которые обнаруживаются в каменных метеоритах, в том числе в Чебаркульском.

Также эксперимент необходим для совершенствования методов прогнозирования сейсмической активности, исследования и моделирования условий образования рудных месторождений, сказал он. Процессы, проходящие в недрах Земли в областях активного вулканизма и сейсмичности, исследованы даже менее детально, чем космос или глубины океана.

Длина самой глубокой Кольской скважины составляет 12 тыс. 262 метра.