На подорвавшего на гранате троих полицейских жителя Пятигорска завели уголовное дело

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - На жителя Пятигорска, который 7 мая взорвал в своем доме гранату и ранил трех полицейских, завели уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в воскресенье днем в правоохранительные органы поступил звонок от мужчины, который угрожал совершить взрыв. На место происшествия выехала группа немедленного реагирования. Мужчина, при при попытке его обезвредить, взорвал гранату, пострадали трое полицейских.

На 40-летнего жителя города возбуждено дело по ч.1 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.