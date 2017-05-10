Продление ареста мэру Переславля-Залесского признали законным

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, обвиняемому в превышении должностных полномочий.

Апелляционная жалоба на постановление Басманного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Д.Кошурникова была отклонена, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

13 апреля суд продлил арест Кошурникову до 16 июля.

Как сообщалось, дело о хищениях 1 млрд рублей у АО "Роснано" в ходе строительства фармацевтического производства на территории Переславского района Ярославской области было возбуждено в 2016 году.

Фигурантами являются мэр Кошурников, учредитель ООО "НТфарма" Рустам Атауллаханов и Евгений Сучков. По данным СКР, начиная с 2010 года, АО "Роснано" инвестировало в ООО "НТфарма" более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического производства на территории Переславского района Ярославской области, которое планировалось запустить к сентябрю 2012 года.

Однако, по данным следствия, руководство проектной компании неоднократно оттягивало оговоренные сроки. Следствие считает, что работы по реализации проекта на протяжении многих лет не осуществлялись, а денежные средства были растрачены.

18 ноября 2016 года Басманный суд Москвы заключил под стражу Кошурникова. По словам его адвоката, дело в отношении мэра выделено в отдельное производство.

Завод "НТфарма" по производству вакцин и лекарственных препаратов расположен в Переславле-Залесском Ярославской области. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", "Роснано" в ООО "НТфарма" владеет 49%, 20,3% у ООО "Пром-би" (принадлежит Р.Атауллаханову), остальное принадлежит двум кипрским компаниям.