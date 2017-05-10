Спасенного зоозащитниками тувинского медвежонка отправили в нацпарк Башкирии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В национальном парке "Башкирия" поселился медвежонок из Кызыла (Тува), которого зоозащитники спасли от издевательств, сообщили "Интерфаксe" в пресс-службе парка в среду.

По словам представителя нацпарка, в апреле этого года на улице Кызыла зоозащитники заметили женщину, водившую на цепи трехмесячного медвежонка. Истощенное животное рычало и просилось на волю. Свидетели происходившего обратились за помощью к правоохранителям, и медвежонка забрали у хозяйки, несмотря на ее протесты.

"Писательница Анна Арбатская, которая в те дни была в Кызыле, связалась с руководителем нашего национального парка и согласилась лично на автомобиле привезти этого медвежонка к нам в Башкирию, чтобы в дальнейшем выпустить в дикую природу. Вечером 8 мая они доехали до нас", - сказал сотрудник пресс-службы.

В нацпарке уже живет медвежонок-сирота, найденный весной недалеко от Нугуша. Предположительно, он раньше взрослых особей выбрался из берлоги после зимней спячки и потерялся. Медвежатам предстоит вместе пройти реабилитацию, и осенью планируется их отпустить на волю.

"Сейчас медвежата содержатся в так называемом доме пасечника в нацпарке. Пока они рычат друг на друга, территорию дома поделили пополам. Им дают растительную пищу, молоко, воду. Контакт с людьми минимизирован, но при этом они все время на виду у специалистов",- уточнил собеседник агентства.

Кызылского медвежонка назвали Адыгом (медведь с тувинского). Клички у его башкирского друга пока нет.