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Саратовский суд закрыл сайты с объявлениями о продаже краснокнижных животных

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Ершовского района Саратовской области в суде добилась закрытия нескольких интернет-ресурсов, где была размещена информация о продаже редких животных, занесенных в Красную книгу РФ.

"Среди них - котята манула, находящегося под угрозой исчезновения из-за разрушения его мест обитания, а также жук-олень - редкий вид жука из семейства рогачей. Цены на них варьировались от 10 тыс. до 100 тыс. рублей", - сообщается на сайте регионального надзорного органа в среду.

ФЗ "Об информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, в частности, информацию о незаконном приобретении, пересылке и продаже особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу, говорится в сообщении.

Ершовский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время доступ к двум сайтам заблокирован.

Это уже второе за месяц судебное решение, касающееся продажи в сети Интернет "краснокнижных животных", вынесенное по требованию надзорного органа.

В конце апреля Октябрьский районный суд Саратова постановил заблокировать ряд сайтов, где размещалась информация о продаже леопарда, котят манула и щенков красного волка. Цены на животных варьировались от 50 тыс. до 1 млн рублей.

Теги: Саратовская область
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