Выплаты выходящим на пенсию с июля предложили начислять только на карты "Мир"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Минтруд подготовил изменения в ведомственные акты, согласно которым выходящие на пенсию после 1 июля этого года россияне не смогут получить свои пенсии на любые платежные карты, кроме национальных платежных карт "Мир".

В среду на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения размещен проект приказа Минтруда, которым вносятся изменения в два ведомственных акта: в типовую форму договора между Пенсионным фондом России (ПФР) и банками, а также в административный регламент по предоставлению госуслуги по выплате пенсий. Оба изменения касаются перехода пенсионеров на карту "Мир".

Согласно пояснительной записке, в типовом договоре между ПФР и банком будет прямо прописано: банк будет обязан вернуть в ПФР всю сумму пенсии, если к счету пенсионера-получателя не привязана национальная платежная карта "Мир". Это изменение пока будет касаться только будущих пенсионеров - россиян, которым пенсия будет назначена после 1 июля 2017 года.

"Типовая форма дополнена обязанностью Банка произвести возврат Пенсионному фонду Российской Федерации сумм пенсий, причитающихся получателю пенсии, но не зачисленных на счет получателя пенсии, если на момент зачисления сумм пенсии счет получателя, операции по которому осуществляются с использованием платежных карт, не предусматривает осуществления операций с использованием национальных платежных инструментов", - говорится в пояснительной записке.

В пресс-службе Минтруда "Интерфаксу" напомнили, что для всех остальных пенсионеров эти изменения будут применяться с 1 июля 2020 года. "Данные изменения будут применяться в отношении получателей, которым пенсия назначена не ранее 1 июля 2017 года, а в отношении остальных пенсионеров - с 1 июля 2020 года", - отметили в пресс-службе.

Изменения во второй документ - административный регламент по выплате пенсий - предусматривают, что пенсионера предупредят о том, что теперь пенсии будут начисляться только на карты "Мир".

Как сообщалось, в мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе выплат бюджетникам на карты "Мир". В нем содержится требование о переводе всех пенсионеров на карту "Мир" с 2020 года. При этом закон допускает, чтобы пенсии начислялись на банковские счета, к которым не привязаны карты.