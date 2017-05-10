Бизнесмен оштрафован за ремонт кораблей Северного флота без лицензии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Мурманска вынес обвинительный приговор директору ООО "Зенит" Виктору Клочко за причинение ущерба в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей Северного флота.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Инна Желонкина, Клочко был признан виновным в ведении предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Клочко обвинялся в причинении ущерба государству в размере свыше 126 млн рублей. По версии следствия, его компания работала по субподрядку с АО "Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") и без необходимой лицензии на ремонт вооружения и выполняла ремонт и сервисное обслуживание кораблей и подлодок: тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", больших противолодочных кораблей "Вице-адмирал Кулаков", "Адмирал Левченко" и "Североморск", атомных подводных ракетоносных крейсеров "Воронеж" и "Смоленск", АПЛ "Гепард", дизель-электрической подводной лодки "Липецк" и других.

Адвокаты Клочко отрицали обвинения в незаконном предпринимательстве и настаивали, что "Зенит" имел право выполнять ремонт вооружения, подчеркивая, что Минобороны и Северный флот не имел претензий к выполненным работам