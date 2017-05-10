Экс-глава "Ленэнерго" приговорен к 4 годам колонии за злоупотребление полномочиями

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга в среду огласил приговор бывшему директору ПАО "Ленэнерго" Андрею Сорочинскому и экс-директору по финансам Денису Слепову по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

Как передал корреспондент "Интерфакса", Сорочинский приговорен к четырем годам колонии общего режима, Слепов - к трем годам колонии.

Также Сорочинскому запрещено занимать руководящие должности после отбытия срока в течение 3 лет. Аналогичное решение суд вынес и в отношении Слепова.

Ранее в ходе прений прокурор просил шесть лет для Сорочинского и пять лет для Слепова.

По версии следствия, с апреля 2013 года по январь 2015 года Слепов и Сорочинский, злоупотребив полномочиями, разместили принадлежавшие "Ленэнерго" 13 млрд рублей на банковских счетах в виде вкладов в банк АКБ "Таврический". Это повлекло за собой невозможность своевременного исполнения обязательств перед другими контрагентами ПАО и к выплатам неустойки более 228 млн рублей.

Их действия также привели к тому, что организация в течение 2015-2035 годов не сможет свободно распоряжаться более 10 млрд рублей, которые размещены на счетах в указанном банке. Кроме того, в сложившейся ситуации государство вынуждено заниматься финансовым оздоровлением компании.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, а в начале марта ЦБ РФ объявил детали его санации.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщала, что сотрудники экономической полиции Петербурга провели ряд обысков по делу о незаконном выводе в офшор $6 млн из одного из городских банков. В середине сентября 2015 года по данному делу Смольнинский районный суд Петербурга санкционировал арест экс-председателя правления банка "Таврический" Сергея Сомова.

ПАО "Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).