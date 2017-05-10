В Екатеринбурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку "ловца покемонов"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Активисты провели в Екатеринбурге вечером в среду несколько одиночных пикетов в поддержку блогера Руслана Соколовского, который играл в церкви Екатеринбурга в игру Pockemon Go и которому в четверг должны вынести приговор за это и другие нарушения.

Как сообщила "Интерфаксу" организатор мероприятий Юлия Беспалова, организаторы рассчитывали устроить пикет возле Храма-на-Крови, однако министерство безопасности Свердловской области не согласовало мероприятие.

"Отказали, потому что там частная собственность епархии, и у них вроде как тоже будет какое-то публичное мероприятие в это время. Взамен нам предложили Площадь Победы на Уралмаше, но нас это не устроило, потому что это очень далеко от центра. Плюс хотели место, которое как-то связано с делом Соколовского, или просто знаковое место наподобие площади Труда", - пояснила Беспалова.

В результате активисты устроили серию одиночных пикетов. Семь человек выстроились на тротуаре напротив Храма-на-Крови на расстоянии 50 метров друг от друга. ПО словам Беспаловой, акция длилась примерно час и прошла спокойно.

В свою очередь адвокат блогера Алексей Бушмаков в фейсбуке видео, на котором мать Соколовского просит поддержать своего сына на заседании суда, который должен 11 мая вынести приговор.

Как сообщалось, Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого были расстреляны император Николай Второй с семьей. Это видео вызвало общественный резонанс.

По данным следствия, всего блогер с мая 2013 по сентябрь 2016 года разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.

Соколовскому инкриминируется девять эпизодов по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь - по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также один эпизод по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Он находится под домашним арестом.

На предыдущем заседании суда в конце апреля гособвинение попросило для Соколовского наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Защита блогера попросила оправдать его. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынесет приговор 11 мая.

Pokemon Go - мобильная игра с элементами дополненной реальности. Цель игры - находить и тренировать покемонов (персонажи популярных японских компьютерных игр и комиксов) в реальном мире, чтобы затем участвовать в сражениях с покемонами других игроков.