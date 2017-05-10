Доход главы департамента строительства Минобороны в пять раз превысил заработок Шойгу

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Начальник департамента строительства Минобороны РФ Максим Ченгаев лидирует по доходам среди военных чиновников, следует из документа, который опубликован на сайте Минобороны РФ.

Ченгаев задекларировал доход за прошлый год в размере 51,9 млн рублей, говорится в документе о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих министерства обороны РФ, работников и членов их семей за 2016 год.

Среди заместителей министра обороны РФ в 2016 году самый высокий доход получил Юрий Борисов - 16,6 млн рублей. У Борисова есть легковой автомобиль "Мерседес-Бенс" ML-500.

Начальник Генерального штаба - первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов в прошлом году заработал 5,8 млн рублей.

Среди главнокомандующих видами Вооруженных сил больше всего в 2016 году заработал главноком ВМФ РФ Владимир Королев - 12,4 млн рублей. Главком ВКС РФ Виктор Бондарев задекларировал 11,5 млн рублей, главком Сухопутных войск Олег Салюков - 8,6 млн рублей.

Командующий РВСН Сергей Каракаев задекларировал доход за прошлый год в размере 7,1 млн рублей и автомобиль "ВАЗ-21070".

Командующий ВДВ Андрей Сердюков получил в 2016 году доход в размере 5,3 млн рублей.

Глава оборонного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу задекларировал 10 млн 581 тысячу рублей в качестве дохода за минувший год, говорится в декларации о доходах членов правительства за 2016 год, которая была обнародована в апреле.