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Фонд им. Ахмата Кадырова выделил 5 млн рублей на монумент репрессированным

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Региональный общественный фонд (РОФ) имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова перечислит в фонд строительства в Москве монумента памяти жертв политических репрессий 5 млн рублей, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"Репрессиям подверглись все народы Российской Федерации, какие-то были полностью депортированы, но не было в России ни одного народа, который на себе не испытал бы всю тяжесть политических репрессий", - сказал Кадыров в среду в национальном музее Чеченской республики на церемонии открытия передвижной выставки "Стена скорби".

"Мне приятно сообщить о решении президента РОФ Аймани Кадыровой о выделении 5 млн рублей в фонд строительства монумента", - подчеркнул Кадыров.

В церемонии открытия выставки принял участие и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Также в среду состоялась встреча Кадырова с Федотовым, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия в вопросах защиты прав человека.

Теги: Чечня, Москва, Рамзан Кадыров
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