Правительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лиц

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект федерального закона, ограничивающего максимальной срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения.

"Законопроектом предлагается установить максимальный срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения", - говорится в распространенных пресс-службой правительства материалах к его заседанию.

Законопроект называется: "О внесении изменений в статью 27.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях". Он был рассмотрен и одобрен 10 мая на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

Как сообщается на сайте кабинета министров, законопроект подготовлен МВД во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 ноября 2016 года.

"Законопроектом предлагается установить максимальный срок содержания лица, находящегося в состоянии опьянения. Изменениями в часть 4 статьи 27.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривается, что этот срок не может превышать 48 часов с момента его доставления в соответствии со статьей 27.2 КоАП", - говорится на сайте правительства.

В комментарии к законопроекту поясняется, что КС РФ признал не соответствующим Конституции положение КоАП, согласно которому срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления и допускает ограничение свободы такого лица до судебного решения на срок более 48 часов.