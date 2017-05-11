Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у Командорских островов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7, произошедшее в акватории Берингова моря неподалеку от Командорских островов (Алеутский район Камчатского края), сообщает в четверг Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Сейсмическое событие произошло в ночь на четверг по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 10 км в 94 км юго-западнее села Никольское, расположенного на о.Беринга", - говорится в сообщении.

Расстояние от эпицентра до береговой линии составило 94 километра.

В МЧС подчеркивают, что это землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.