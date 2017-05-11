Жителей микрорайона в тюменском Ишиме эвакуируют из-за проблемы с дамбой

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Разлившаяся река Ишим подмыла в четверг утром дамбу у одного из районов города Ишима (Тюменская область), в зону возможного подтопления попали восемь улиц, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сейчас из зоны подтопления в микрорайоне Серебрянка эвакуируют людей. "Для эвакуации горожан подготовлен общественный и спецтранспорт. Покинуть зону ЧС можно с конечной остановки транспорта и с городского автовокзала", - говорится в сообщении.

Для эвакуированных в городе открыты семь пунктов временного размещения. Туда можно приехать самостоятельно либо попасть через сборно-эвакуационный пункт, расположенный на ул. Казанская, 25.

Ранее сообщалось, что 5 мая в Ишиме был введен режим ЧС из-за разлива реки Ишим.