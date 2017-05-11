В Сибирском федеральном округе отменили введенный из-за пожаров режим ЧС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный почти две недели назад во всех регионах Сибирского федерального округа из-за сложной ситуации с природными пожарами.

"Мы принимаем решение отменить режим чрезвычайной ситуации во всех субъектах, входящих в Сибирский федеральный округ", - заявил министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем Пучков поручил руководителям регионов вводить режим ЧС в случае осложнения обстановки и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с природными пожарами.

Как сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, благодаря своевременно введенному режиму чрезвычайной ситуации в Сибири, наращиванию группировки сил и средств по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов ситуацию с природными пожарами удалось стабилизировать.

Режим чрезвычайной ситуации был введен во всех регионах Сибири 28 апреля, когда от пожаров в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае сгорели около 100 домов.