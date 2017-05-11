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Открытие рейсов из "Жуковского" в Астану откложили на месяц

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Открытие рейсов казахстанской авиакомпании SCAT из подмосковного аэропорта "Жуковский" в столицу Казахстана Астану откладывается на месяц, следует из данных на сайте аэропорта.

Ранее "Жуковский" анонсировал, что полеты казахстанской авиакомпании начнутся 6 июня, но, согласно опубликованной в четверг информации, первый рейс будет выполнен лишь 2 июля. С чем связан перенос сроков, на сайте аэропорта не уточняется.

В марте газета "Коммерсантъ" сообщала, что авиавласти Казахстана признали "Жуковский" региональным аэропортом, что дает право не ограничивать количество перевозчиков и рейсов, выполняемых из него (такое правило действует в аэропортах Москвы). Но это стало возможным в обмен на предоставление авиакомпаниям Казахстана права летать в Монголию по транссибирским трассам над территорией РФ без роялти, которые обычно платят иностранные перевозчики, уточняла газета.

Ранее статус регионального аэропорта "Жуковского" спровоцировал несколько международных скандалов. Так, авиавласти Таджикистана и Израиля, относя "Жуковский" к аэропортам Московского авиаузла, долгое время отказывались согласовывать рейсы вторых назначенных перевозчиков от РФ.

Теги: Жуковский, Астана, Казахстан, SCAT
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