Екатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срок

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг огласил обвинительный приговор блогеру Руслану Соколовскому, который играл в церкви Екатеринбурга в игру Pockemon Go, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Суд назначил Соколовскому наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно.

"Вина Соколовского установлена", - заявила судья.

Соколовский признан виновным по девяти эпизодам по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по семи эпизодам по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов екатеринбургском Храме-на-Крови. Это видео вызвало общественный резонанс.

По данным следствия, всего блогер разместил девять видеофайлов на YouTube с мая 2013 года по сентябрь 2016 года. Они, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.

Блогер находился под домашним арестом.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 13 марта приступил к рассмотрению уголовного дела Соколовского.

Pokemon Go - мобильная игра с элементами дополненной реальности. Цель игры - находить и тренировать покемонов (персонажи популярных японских компьютерных игр и комиксов) в реальном мире, чтобы затем участвовать в сражениях с покемонами других игроков.