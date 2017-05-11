Около 200 жилых домов в 13 регионах РФ оказались подтоплены паводком

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Весенним паводком в на всей территории России подтоплены почти 200 жилых домов, сообщил в четверг начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко.

"В 13 регионах России остается подтопленным 191 жилой дом, 26 низководных мостов и 10 участков дорог. Все вопросы обеспечения жизнедеятельности населения решены", - сказал Яцуценко на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По его словам, основные усилия сосредоточены на прохождении третьего этапа весеннего половодья в бассейнах рек Амур, Лена, Енисей, Обь, Иртыш и Северная Двина. На реке Лена кромка ледостава находится в 123 км выше населенного пункта Ленск Республики Саха (Якутия).

Глава МЧС России Владимир Пучков в свою очередь потребовал каждый час предоставлять четкий прогноз развития паводка там, где он начался. "Там, где он прошел, берем на контроль завершение всех аварийно-восстановительных работ, вся инфраструктура должна быть восстановлена", - сказал министр.

Он отметил, что во второй половине мая ожидается осложнение паводковой ситуации, особенно в серверных регионах.

"Паводок у нас продвигается все дальше на север и на востоке. С учетом прогноза заблаговременно осуществляйте меры по защите населения и инфраструктуры. Усиливайте систему инженерной защиты, на пострадавших территориях после паводка осуществляем целый комплекс работ, и объем этих работ у нас очень значительный", - сказал Пучков.