"Ловец покемонов" Соколовский примет участие в проектах Ройзмана

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Блогер Руслан Соколовский, получивший в четверг условный срок за "ловлю покемонов" в екатеринбургском храме, намерен принять предложение мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана об участии в его проектах.

"Попытаюсь оправдать доверие и, как я и говорил, вместе с Ройзманом поучаствую в проектах. Он мне предлагал", - заявил Соколовский журналистам в четверг после вынесения приговора по его делу.

"На протяжении условного срока, думаю, буду заниматься причастностью к этой деятельности", - добавил блогер.

Как сообщалось, в четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Соколовскому наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

4 апреля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил свидетелем защиты на судебном процессе по этому делу, заявив, что Соколовскому присущ юношеский нигилизм.

По мнению Ройзмана, оптимальным разрешением конфликта было бы серьезное общественное порицание Соколовского и еще ряд мер.

"Прослушать курс лекций по основам человеческой этики. Еще как условие - получить высшее образование, отработать что-нибудь на благоустройство города или в приютах города", - заявлял Ройзман.